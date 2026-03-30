Cae burrier con cocaína valorizada en un millón y medio de soles en Aeropuerto Jorge Chávez: iba a Londres

En la tarde de este 30 de marzo, un sujeto que transportaba casi 12 kilos de cocaína escondida en los revestimientos de su maleta de viajes, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) antes de abordar un vuelo de escala con destino a São Paulo, Brasil, y continuar su ruta hasta Londres, Reino Unido.

Según señala la Dirección Antidrogas (Dirando) apostada en el aeropuerto, el burrier identificado como Diego Villajuan Arrojo, de 33 años, trasladaba la droga en una maleta acondicionada con chalecos escondidos que se dirigía al equipaje de bodega. La pericia encontró 12 de estos paquetes que contenían el estupefaciente con un peso de 11.995 kilogramos.

La evaluación policial señala que el valor económico de la droga incautada asciende a S/ 1.583.000 (un millón quinientos ochenta y tres mil soles). También se decomisó un celular, 550 soles en efectivo y mil libras esterlinas.

Actualmente, Diego Villajuan se encuentra a disposición de las autoridades para las diligencias y procesos indicadas en la ley.

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