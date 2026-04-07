Cae en EE.UU. sicario del ‘Tren de Aragua’ implicado en crimen en Perú: usaba identidad falsa

Jhonlervis Álvarez Torrealba, señalado como presunto sicario de la organización criminal Los Gallegos, facción del Tren de Aragua, fue capturado en Estados Unidos, país al que ingresó de manera ilegal.

Se conoció que este ranqueado personaje usaba el nombre de Michel Sánchez López para eludir a las autoridades, sin embargo, fue reconocido por sus tatuajes durante una operación conjunta entre el FBI y el Grupo Especial Greco.

En su contra pesan diversos delitos por extorsión a trabajadoras sexuales en zonas como Lince y Cercado de Lima . Además está implicado en un asesinato ocurrido en el 13 de febrero de 2023, en Carabayllo.

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