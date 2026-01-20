Cae estudiante de mecatrónica que compraba con tarjetas clonadas: tenía la ayuda de sus padres

Agentes de la Policía Nacional capturaron a integrantes de una familia que formarían parte de la banda denominada ‘Los cibernéticos’, la cual es acusada de comprar mercadería vía online con tarjetas clonadas. Se trata de Freddy Guillén Castro y Liz García Cusipuma, además del hijo de ambos de nombre Freddy Alessandro.

De acuerdo a los primeros informes policiales, el joven estudiante de mecatrónica de 22 años de edad usaba la casa de sus padres para recibir la mercadería que adquiría a través de internet suplantando la identidad de sus víctimas. Su última compra fraudulenta fue la entrada para el concierto de Bad Bunny en Lima.

Los agentes llegaron hasta el domicilio y hallaron 10 tarjetas de crédito además de cuatro DNI. También se encontró varios vouchers, el cual tendría información de sus próximas víctimas. Asimismo había mercancía de dudosa procedencia valorizada en casi 50 mil soles.

