Cae implicado en abandono del cadáver de una mujer dentro de un colchón

Agentes de la Depincri de Los Olivos lograron identificar y capturar al conductor de la mototaxi que ayudó a trasladar un colchón que en su interior llevaba el cadáver de una mujer. Se trata de Darwin Almícar Cruz Vázquez (43) quien permanece detenido en la Dirincri de la avenida España.

En sus primeras declaraciones, el implicado aseguró ante la Policía Nacional que una persona llamada Alex le solicitó sus servicios para deshacerse de materiales que ya no usaba en su casa y que él desconocía lo que había dentro del colchón. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de vigilancia revelan que habría intentado ocultar la placa trasera de su vehículo.

Asimismo, se conoció que en su celular se encontraron mensajes de texto donde el principal sospecho del crimen le dice que debe esconderse de las autoridades mientras él intenta huir por la frontera del país.

Informes preliminares revelaron que otras dos personas están implicadas en el asesinato de la joven, cuya nacionalidad es venezolana. Personal de criminalística realiza las diligencias de Ley para hallar evidencias en el interior de la vivienda donde vivían los presuntos cómplices.

