Cae ladrón que se lanzaba a autos en movimiento para robar en Comas

Agentes del Grupo Terna capturaron a un delincuente que se que se lanzaba a autos en movimiento para robar celulares. Con apoyo de un dron, los efectivos policiales lograron reducir al ladrón en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Los Incas segundos antes que llegara a su motocicleta para darse a la fuga.

El detenido fue identificado como Jordan Espichán Oblitas, alias Memín. Sobre él existen múltiples denuncias por tráfico e ilícito de droga, robo, hurto e incluso ha estado requisitoriado por tenencia ilegal de arma del fuego.

El hampón fue puesto a disposición de la DEPINCRI de Comas, en donde es investigado por el delito contra el patrimonio hurto.

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