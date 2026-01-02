Así operaba alias ‘Mamut 2’, nuevo cabecilla del Tren de Aragua en Perú: Amasó medio millón con cobro de cupos

Agentes de la Policía Nacional lograron capturar a Darwin Alejandro Vega Páez (33), alias ‘Mamut 2’, sindicado como el nuevo cabecilla del Tren de Aragua en el Perú. Este sujeto era buscado por el FBI y la PNP por sus vínculos con la banda extorsiva ‘Los Sanguinarios del Tren’.

Este hampón de nacionalidad venezolana habría logrado amasar más de medio millón de soles en pocos meses gracias al del cobro de cupos a empresarios, veterinarias y transportistas. Además operaba con empresas fachadas como barberías.

Uno de los últimos ataques perpetrados por esta banda criminal ocurrió horas antes de la captura. Ellos enviaron un mensaje amenazante con un explosivo a la empresa de transporte Machu Picchu. Además serían los responsables del ataque a tres trabajadores de la ladrillera Pirámide.

