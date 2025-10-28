La violencia en el Callao sigue en aumento: 165 homicidios en lo que va del año

La inseguridad ciudadana en el país sigue fuera de control, impulsada por la proliferación de bandas criminales y organizaciones extorsivas. En el Callao, la situación es crítica: 165 homicidios han sido registrados en lo que va de 2025, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Esta cifra ya supera los 137 casos ocurridos en todo 2024, y aún faltan dos meses para que finalice el año.

Según información revisada por Latina Noticias en el portal de Sinadef, estos 165 asesinatos representan un récord histórico al comparar con años anteriores:

2024: 137 homicidios

2023: 87

2022: 100

2021: 121

2020: 64

2019: 83

El fuerte incremento de homicidios en el Callao refleja la grave crisis de seguridad que afecta a todo el país. Lo más preocupante es que estos crímenes continúan ocurriendo a pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí, una medida que, en teoría, busca contener la violencia generada por bandas criminales.

Esta madrugada, un conductor de transporte público de la empresa Liventur fue baleado por sicarios en moto mientras circulaba por la avenida Néstor Gambeta, en el Callao. Según información preliminar, sería el segundo asesinato cometido en el primer puerto durante el estado de emergencia.

En el Callao, los distritos con mayor número de homicidios son Bellavista, Callao Cercado y Ventanilla.

En cuanto a Lima Metropolitana, se han registrado 691 homicidios en lo que va del 2025, cifra que aún no supera los 859 registrados en todo el 2024.

