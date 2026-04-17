¡Capturados! desarticulan ‘Los malditos de Bayóvar’ tras atentar contra local de empresa de transporte

Agentes de la División de Extorsiones, de la Dirincri, capturaron a integrantes de la banda ‘Los malditos de Bayóvar‘, implicados en varios ataques extorsivos entre ellos al local de una empresa de transporte interprovincial en San Juan de Lurigancho.

Imágenes muestran cómo el hampón llega a la oficina de la empresa agraviada y luego de sostener un breve intercambio de palabras con una de las trabajadoras, saca un explosivo de su bolsillo, lo enciende y lo lanza al interior del local donde finalmente detonó.

Según las investigaciones no sólo estarían detrás de este ataque sino también de una red de extorsiones que mantenía atemorizados a comerciantes y vecinos de la zona Este de Lima.

Se conoció que los dueños de la empresa venían recibiendo amenazas en la que extorsionadores le exigían una cuota inicial de 15 mil soles a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7