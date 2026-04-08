Capturan a sicario que intentó matar a mujer dentro de condominio en la av. Brasil

Agentes de la Policía Nacional capturaron a Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera, alias “Bolao”, sindicado como el autor del ataque a balazos contra una mujer en un condominio de Jesús María el pasado 24 de marzo.

Aunque en un primer momento intentó negar su participación, finalmente confesó con total frialdad que le ofrecieron hasta 4000 soles por acabar con la vida de la madre de dos niños, pero al dejarla herida, le pagaron 2000 soles.

“Supuestamente me iban a dar cuatro mil soles, pero me dieron dos (mil) porque no se hizo. Es como que te manden a comprar pan y tu le lleves pollo”, señaló antes de confesar que habría sido contactado por la expareja de la agraviada a través de un intermediario.

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