Valentina Valiente capítulo 59: ¡Macarena confiesa su cruel plan contra Valentina y Frida queda impresionada!

Luego del escándalo protagonizado por Valentina durante la boda de Edmundo y Frida, la influencer confesó a su madre que todo había sido parte de un plan cuidadosamente elaborado para humillarla delante de todos.

Macarena admitió que aprovechó una advertencia médica que recibió tras salir de la clínica psiquiátrica: mezclar antidepresivos con alcohol podía provocar pérdida de control, cambios de comportamiento y hasta lagunas mentales. “Me dio un arma perfecta para destruir a mi enemiga”, confesó sin remordimientos.

La joven reveló que esperó el momento ideal para actuar y eligió precisamente el matrimonio de Frida y Edmundo para ejecutar su venganza. El resultado fue devastador: Valentina terminó comportándose de forma extraña frente a todos los invitados, mientras Macarena quedaba como la “buena” de la historia.

Pero eso no fue todo. Macarena dejó claro que nadie sospecha de ella, ni siquiera sus amigas más cercanas, quienes creen que cambió tras su accidente. Ahora, junto a Frida, parece decidida a ir aún más lejos para arruinarle la vida a Valentina.

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