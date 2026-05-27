Valentina Valiente capítulo 59: ¡Valentina hace un papelón en la boda y termina en la piscina!

En Valentina Valiente, la boda de Edmundo y Frida estuvo llena de sorpresas, pero nadie imaginó que Valentina terminaría protagonizando uno de los momentos más vergonzosos de la celebración.

Todo comenzó cuando la joven, aparentemente afectada por el champagne, empezó a perder el equilibrio en plena fiesta. Aunque intentó restarle importancia a su estado, pronto quedó claro que había tomado más de la cuenta. Entre risas, tropiezos y comentarios desordenados, Valentina llamó la atención de todos los invitados.

La situación empeoró cuando, en medio de su torpeza, terminó cayendo directamente a la piscina frente a todos los presentes. Mientras algunos quedaron sorprendidos, otros intentaban ayudarla a salir del agua.

Fue entonces cuando Alejandro decidió actuar. Preocupado por ella y para evitar que siguiera exponiéndose, el joven la ayudó y decidió llevarla a su cuarto para que pudiera tranquilizarse y recuperarse. “Ella no es así”, alcanzó a decir Edmundo, intentando justificar el incómodo momento frente a los demás.

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