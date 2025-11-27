Capturan al ‘Químico’, presunto cabecilla de red criminal dedicada a la elaboración de droga

Un megaoperativo desplegado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de Juan Espinoza Ríos, alias el ‘Químico’, en Carabayllo. Se trataría el presunto cabecilla de una red criminal que operaba en un laboratorio clandestino con fines de elaboración de droga. Este local fue desmantelado por los efectivos de seguridad y se recabó evidencia que pueda apoyar a la Fiscalía a poner tras las rejas a este criminal.

Fue a las 3 de la madrugada que agentes de la DIRANDRO ingresaron a la vivienda allanada a través del segundo piso. Los efectivos tuvieron que usar una grúa para desplegar el operativo. En el lugar se hallaron 800 mil soles en efectivo y fórmulas para la elaboración de droga.

Dentro del predio de Carabayllo se detuvo a Juan Espinoza Ríos, alias el ‘Químico’. De acuerdo a información policial, y a su propia confesión, ya habría purgado condena por diversos delitos. La última vez que estuvo preso fue en el 2012, tras recuperar su libertad volvió a sus actividades criminales.

SERÍA EL CABECILLA DE UNA RED CRIMINAL

Para la PNP, Espinoza Ríos sería el cabecilla de una organización criminal dedicada a la transformación de insumos químicos para elaborar sustancias ilícitas. Se le encontró en su poder fórmulas exactas para la preparación de droga, la cual luego sería comercializada a través de canales ilícitos en diversos distritos de Lima.

Sobre los 800 mil soles encontrados, los billetes estaban escondidos en cajones, bolsas e incluso dentro de calzados.

Finalmente, el megaoperativo se realizó de forma simultánea en Lima y en otras regiones del país. En total, se habrían capturado a nueve personas, entre ellos se encuentra alias el ‘Químico’, quien junto a sus cómplices habría movilizado cerca de 10 toneladas de insumos químicos al mes.

