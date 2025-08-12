Carabayllo: explosivo estalla en bus con pasajeros y deja varios heridos

Momentos de terror se vivieron esta madrugada en Carabayllo, luego de que un bus de la empresa EMPTONSA fuera atacado con un artefacto explosivo mientras transportaba pasajeros. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a.m., a la altura del kilómetro 21 de la avenida Túpac Amaru.

Según testigos, el artefacto fue detonado en la parte trasera del vehículo, lo que generó un fuerte estallido. Vecinos de la zona acudieron rápidamente para auxiliar a los afectados, mientras que tres heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de Collique.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar para inspeccionar la zona y confirmar si el explosivo se activó por completo.

“Este es un problema que no solo pasa aquí. En Puente Piedra, Comas, en todos lados es igual. Por eso la gente convoca a paros”, denunció un vecino, visiblemente indignado por la ola de violencia y extorsiones.

Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables, en medio de un clima de creciente preocupación por la inseguridad en el transporte público.

