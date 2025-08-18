Carabayllo: taxista de 50 años es asesinado a balazos tras jugar fulbito
Un nuevo hecho de violencia se registró en Carabayllo. La madrugada de este lunes 18 de agosto, un hombre de 50 años fue asesinado a balazos en plena vía pública, a pocos metros de una canchita de fulbito donde minutos antes había participado de un campeonato deportivo.
La víctima fue identificada como Percy Pablo Núñez, quien trabajaba como taxista. Según testigos, ya se encontraba dentro de su vehículo para regresar a su domicilio cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y dispararon en al menos siete ocasiones. Cinco proyectiles impactaron contra su cuerpo.
Vecinos y compañeros de juego intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de emergencia a un hospital cercano; sin embargo, los médicos confirmaron su deceso.
Hasta el momento, las causas del ataque son materia de investigación. La familia de Núñez señaló que desconocen los motivos del crimen y descartaron que estuviera siendo víctima de extorsión.
La Policía Nacional revisa las pocas cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar a los sicarios y determinar si se trató de un ajuste de cuentas o un crimen por encargo.