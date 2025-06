Carlos Alcántara regresa a Latina: “La mayor parte de mis años de TV han sido en este canal”

El actor y productor Carlos Alcántara vuelve a Latina Televisión, esta vez como como jurado de ‘Yo Soy’. En Reporte Semanal, contó mucho más sobre él y sus expectativas al unirse del reconocido programa de concurso de imitación.

“Mucha expectativa, emoción, porque la mayor parte de mis años de TV han sido en este canal”, confiesa el querido y versátil Alcántara, que luego de 20 años regresa a Latina Televisión, canal donde vivió sus primeros grandes momentos frente a cámaras. Siempre recordado por grandes personajes a los que interpretó como ‘Cachín’ de la inolvidable serie Pataclaun, ‘Dragón’ de La Gran Sangre e incluso ‘Rafael Rafaelo’ en precisamente Yo Soy, programa al que ahora se suma.

A pesar de tener una gran experiencia en el mundo televisivo, Alcántara admite que sigue sintiendo nervios cada vez que pisa un set. “El día que no los sienta, se acaba mi carrera”, asegura en Reporte Semanal. Ahora, se prepara para asumir un nuevo reto como jurado en el programa Yo Soy, del cual se declara fanático. “Vengo con todo. No me voy a reprimir, soy clown”, promete.

Resalta que precisamente su formación actoral clown le ha permitido explorar la comedia desde lo humano y así poder crear personajes entrañables como Ángel, en Carita de Atún, o la propia historia de su vida con el indiscutible éxito de las películas ¡Asu Mare!

‘RAFAEL RAFAELO’: UN HOMENAJE A SU INFANCIA

Otro papel que marcó su carrera televisiva fue el de ‘Rafael Rafaelo’, una peculiar imitación del cantante Raphael en “Yo Soy”. Pero más allá del humor, fue un personaje profundamente personal.

“Yo soñaba con ir a Trampolín a la Fama... en ¡Asu Mare! aparece la primera escena, mi mamá que nos lleva al programa, algo que nunca pasó, pero era una representación de las ganas que yo tenía y el vínculo con el cantante Rafael… Hay toda una magia, Rafael me inspiró para ser una artista … era el ídolo de mi mamá, ella me decía que tenía que ser como él”, contó.

‘DRAGÓN’ Y EL SUEÑO DE CONVERTIRSE EN JUSTICIERO

La Gran Sangre fue una exitosa serie de Latina, en la cual Carlos Alcántara dio vida a ‘Dragón’, el líder del grupo de justicieros. Y quizá lo que algunos no conocen, es que específicamente ese personaje siempre había sido un sueño para él.

“Siempre quise ser un héroe. Le conté eso a Miyashiro y nació la serie”, recuerda en Reporte Semanal. La serie cautivó a más de una generación, generando que incluso hasta hoy, fanáticos lo saludan con frases como “¡Habla, sangre!”.

El regreso a la televisión no será lo único. Carlos también tiene planes de seguir creando. “Este año volveré a hacer un espectáculo en vivo y seguiré con el cine. Tengo un par de proyectos en camino”, adelantó. Después de 20 años, Carlos Alcántara demuestra que el talento, la pasión y el humor no tienen fecha de caducidad. Vuelve a la pantalla donde empezó todo, más vigente, auténtico y creativo que nunca.

