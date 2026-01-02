Carlos Miguel cancela sus conciertos tras ataque de sicarios: “Lo importante es que mis músicos estén bien”

El cantante Carlos Miguel Morales Alarcón anunció que suspenderá las presentaciones de su agrupación de cumbia ‘Carlos Miguel y Orquesta‘ luego de ser víctima de un atentado cuando se encontraba brindando un concierto en Carabayllo, ataque que dejó dos músicos heridos de bala.

Visiblemente consternado, el artista confirmó que cancelará temporalmente los conciertos programados de su agrupación para enfocarse en apoyar en la recuperación de los integrantes que resultaron heridos.

“Voy a suspender mis presentaciones por el momento hasta que mis chicos estén fuera de peligro y bien de salud, seguir para adelante y reforzar la seguridad. (…) Lo importante es que mis músicos estén bien“, señaló el exintegrante del grupo Guinda.

Finalmente, pidió a las autoridades ejecutar acciones más drásticas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7