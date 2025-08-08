Carmen de la Legua: ataque a balazos de sicarios deja un muerto y un herido

En Carmen de la Legua, dos personas fueron atacadas a balazos en la cuadra 1 del jirón Ayacucho, frente al parque Villa Señor de los Milagros en la noche del último 7 de agosto. Una de las víctimas perdió la vida, mientras que la otra quedó gravemente herida.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Hans Franco Anicama (36) y Luis Alberto Vidal de la Cruz (31). Según testigos, minutos antes del atentado, ambos se encontraban en el parque disfrutando de un partido de fútbol.

Luego de ello, se dirigieron a un puesto de venta de papa rellena, momento en que fueron atacados por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas. Daniel recibió múltiples impactos y fue trasladado a la clínica San José, donde se confirmó su deceso.

En tanto, Luis Vidal, con tres heridas de bala, fue llevado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Según la Policía, Franco había solicitado garantías para su vida tras denunciar que recibía amenazas de muerte de su exsuegra, quien se oponía a su relación con su hija, actualmente embarazada.

