Caso Liceo Naval: nuevo caso de agresión sería por represalia entre los internados

Punto Final accedió al expediente de una nueva denuncia contra uno de los adolescentes internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por el caso del Liceo Naval Almirante Guise. La madre de otro menor denunció una presunta agresión ocurrida en las duchas del establecimiento el 6 de octubre, que atribuye a un ataque por represalia. La Fiscalía de Familia abrió diligencias preliminares para esclarecer los hechos, mientras el adolescente señalado fue aislado del resto de internos.

Una nueva denuncia con un patrón repetido dentro de Maranguita

Según la denuncia presentada por la madre ante la comisaría de San Miguel, el incidente ocurrió cuando ambos adolescentes se encontraban en la zona de duchas del centro juvenil. La familia del menor denunciante manifestó su preocupación por lo sucedido. La versión sobre la hora del incidente difiere entre la denuncia familiar y la información proporcionada por las autoridades, por lo que este aspecto también deberá esclarecerse.

El nuevo caso involucra a dos de los seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise que cumplen cuatro meses de internamiento preventivo por la investigación de la presunta agresión sexual contra un compañero dentro de un bus escolar, el 15 de septiembre. De acuerdo con el testimonio que el menor denunciante habría brindado en cámara Gesell, sintió que el episodio podía constituir una represalia por sus declaraciones previas ante la Policía y el juzgado. Esa posible conexión, sin embargo, aún debe ser investigada.

Las versiones y el proceso judicial

Las declaraciones de los adolescentes presentan diferencias. Según el expediente revisado por Punto Final, en una primera manifestación ante la Policía, cuatro de los seis menores habrían señalado al estudiante de menor grado como responsable principal de la agresión ocurrida en el bus. Entre quienes dieron esa versión estaban los dos adolescentes involucrados en la nueva denuncia.

Posteriormente, ante el Tercer Juzgado de Familia de Lima, el menor que denunció el incidente en Maranguita habría señalado que otros compañeros participaron sujetando a la víctima durante el hecho del bus, mientras identificó como presunto autor principal al adolescente al que atribuye la agresión en las duchas. Estas versiones forman parte de los elementos que deberán ser contrastados durante el proceso; no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidad.

El viernes 9 de octubre se realizó una primera audiencia de esclarecimiento del caso original. Durante la diligencia se recibieron testimonios de los padres del estudiante agraviado y de médicos legistas. La sesión fue suspendida y continuará el jueves 15 de octubre, cuando se espera recoger otras declaraciones, incluidas las de estudiantes que viajaban en el bus y no fueron internados preventivamente.

Mientras avanzan ambos procedimientos, también persisten cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en Maranguita y sobre la actuación de los responsables de supervisar a los adolescentes internados. El Programa Nacional de Centros Juveniles informó que activó sus protocolos de atención tras conocer la nueva denuncia, aisló al menor señalado y brindó asistencia al adolescente denunciante.

El proceso deberá establecer qué ocurrió en el bus escolar, determinar las responsabilidades individuales y esclarecer la nueva denuncia presentada en Maranguita. La protección de los adolescentes involucrados y el respeto al debido proceso son fundamentales mientras las autoridades contrastan las declaraciones y reúnen las pruebas.

MIRA LA EDICIÓN DE PUNTO FINAL DEL 11 DE OCTUBRE DE 2026