Caso Lizeth Marzano: Esto dijo Adrián Villar durante audiencia de prisión preventiva

Este martes se desarrolló la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, el responsable del atropello y muerte de Lizeth Marzano. Durante la sesión, el juez que analiza el caso, y que tomará una decisión final este miércoles 4 de marzo desde las 9:00 p.m., le dio la oportunidad a Villar de pronunciarse sobre el accidente que acabó con la vida de la deportista.

“Lo único que tengo que decir es perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias, y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia. Por eso, acepto una responsabilidad y estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir. Perdón, eso es todo”, dijo en un primer momento.

Luego, consultado por el juez sobre lo que pasó por su mente al momento del accidente, Adrián Villar respondió: “No sé qué me pasó, de verdad. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo”.

