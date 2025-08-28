Caso Sheyla Cóndor: denuncian hallazgos de evidencias biológicas de tres hombres

En conversación con Latina Noticias, la abogada Jackeline López, representante legal de la familia de Sheyla Cóndor, dio a conocer nuevos detalles sobre las investigaciones del feminicidio que conmocionó al Perú.

Según señaló, en el departamento donde fueron hallados los restos de Sheyla se encontraron evidencias biológicas que corresponderían a tres personas de sexo masculino, una espermática y dos de sangre, en las áreas donde se encontró a la víctima.

Frente a este escenario, López señaló que todo indicaría que la joven de 26 años fue ultrajada, asesinada y descuartizada. Ante ello, la abogada cuestionó la falta de proactividad de la Fiscalía, a la que acusa de dilatar diligencias clave.

“Mientras más tiempo pasa, es más complicado ubicar las evidencias”, advirtió. Asimismo, la defensa legal manifestó que, el día de la desaparición de Sheyla, su madre acudió a la comisaría con información que vinculaba a Darwin Condori, suboficial PNP.

Sin embargo, la Policía no recibió la denuncia con estos datos y, por el contrario, habrían advertido a Condori de que estaba siendo buscado. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido medidas contra los implicados en el crimen ni se conoce su ubicación.

Ante la tardía diligencia de este caso de feminicidio, Jackeline López exige transparencia y celeridad para esclarecer un caso que, además de un crimen atroz, pone sobre la mesa serias irregularidades en la actuación policial.

