Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva saldrá en libertad este viernes tras cambio de su condena

A casi diez años de la desaparición y asesinato de Solsiret Rodríguez, la familia de la joven madre enfrenta un nuevo golpe judicial: Kevin Villanueva, considerado inicialmente coautor del feminicidio, saldrá en libertad este viernes tras la reducción de su condena.

Solsiret fue vista por última vez en 2016, cuando salió de su vivienda en el Callao. Durante más de tres años, su familia emprendió una búsqueda marcada —según denunciaron— por trabas en la Fiscalía y la Policía, que en un inicio no aceptaban la denuncia por desaparición. En 2020, sus restos fueron hallados en la vivienda de Andrea Aguirre, pareja de Villanueva y cuñada de la víctima.

De feminicidio a encubrimiento: la condena que se redujo

Kevin Villanueva, a quien Solsiret había señalado como presunto acosador, fue condenado a 30 años de prisión por feminicidio. Sin embargo, en 2024 el delito fue recalificado a encubrimiento, lo que redujo su pena y permitió su próxima excarcelación.

Con el paso del tiempo, otros implicados también fueron absueltos. Bryan, expareja de Solsiret, y Yolanda, exsuegra de la víctima, quedaron libres de los cargos por encubrimiento real. La defensa de la familia ha presentado un recurso de casación, el último mecanismo legal al que pueden acudir en busca de justicia.

Los hijos de Solsiret han crecido sin su madre desde su desaparición en 2016. Tras la recalificación del delito de feminicidio a encubrimiento en 2024, Kevin Villanueva cumplió la pena impuesta bajo la nueva sentencia y recuperará su libertad este viernes. La familia ha interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema, que deberá emitir un pronunciamiento definitivo sobre el caso.

VIDEO RECOMENDADO