Chaclacayo: choque múltiple en Carretera Central deja un muerto y 10 heridos

En Chaclacayo, un trágico accidente en la Carretera Central dejó un motociclista fallecido y 10 personas heridas, dos de ellas en estado grave. El lamentable momento se dio a la altura del kilómetro 19 el último 9 de agosto.

La víctima fue identificada como Miguel Loayza Reyes (44), padre de dos hijos, quien se dirigía a su trabajo en motocicleta cuando fue impactado y arrastrado varios metros en un choque múltiple que involucró a cúster de transporte público, un auto y una moto.

De acuerdo con el testimonio de la dueña de una de las unidades de transporte, el siniestro se habría originado cuando un automóvil rojo colisionó contra la parte trasera de una cúster detenida por el tráfico, provocando un choque en cadena.

Vecinos de la zona denunciaron que el conductor del vehículo rojo intentó darse a la fuga y que presentaba signos de ebriedad. La Policía lo intervino en el lugar y lo trasladó a la comisaría para las diligencias correspondientes.

Los heridos fueron evacuados a los hospitales de Huaycán y Ate Vitarte, donde dos permanecen con pronóstico reservado. El accidente generó gran congestión vehicular en la Carretera Central durante varias horas.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: