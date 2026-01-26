Cierre de la av. Javier Prado HOY: este el plan de desvíos por obras de bypass

Este lunes 26 de enero, comenzó la marcha blanca por obras de lo que será la nueva vía rápida de la av. Javier Prado (Frutales – El Golf). Este periodo de prueba concluirá el jueves 29 del mismo mes, fecha en la que se realizará el cierre total de las vías para la ejecución del proyecto. A continuación, le contamos cuáles serán los desvíos para los próximos días.

Desde HOY hasta el miércoles 28 de enero se cerrarán los carriles de la av. La Molina por la construcción del bypass que afectará a los conductores de Lima Este. Durante estos días, se dará el monitoreo del tráfico para hacer los ajustes correspondientes antes del cierre definitivo el jueves 29.

PLAN DE DESVÍO

Se afectarán ambos sentidos de circulación entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf Los Incas. En lo que respecta al Corredor Rojo, mantendrá su ruta al ser una vía concesionada. Otras unidades de transporte modificarán su recorrido con conexiones por zonas, como la Panamerican Sur. Cabe agregar que se contará con presencia policial durante esta fase para reforzar la seguridad vial y el monitoreo del flujo del tránsito.

Para vehículos privados:

Sentido oeste a este : desvíos por la Av. Las Palmeras, la Panamericana Sur, Av. Separador Industrial y la Av. La Molina, para retomar la Javier Prado.

: desvíos por la Av. Las Palmeras, la Panamericana Sur, Av. Separador Industrial y la Av. La Molina, para retomar la Javier Prado. Sentido este a oeste: se desplazarán por la Av. La Molina, Av. Separador Industrial y Av. Las Palmeras.

Para vehículos pesados:

Sentido oeste a este: desvíos por la Av. Las Palmeras, parte de la Panamericana Sur, Av. La Molina.

desvíos por la Av. Las Palmeras, parte de la Panamericana Sur, Av. La Molina. Sentido este a oeste: traslados por la Av. La Molina, Av. Nicolás Ayllón, Panamericana Sur y la Av. Las Palmeras para retomar la Av. Javier Prado.

SOBRE EL BYPASS LOS FRUTALES – EL GOLF

La obra, que busca reducir la congestión vehicular en la conexión a la Panamericana Sur, será un viaducto de 983 metros de longitud con dos carriles principales por sentido para dar continuidad al tráfico, y dos carriles adicionales. Contará, además, con sardineles mejorados y veredas para el acceso peatonal seguro.

VIDEO RECOMENDADO