CineStar clausura uno de sus locales más emblemáticos en Lima: de cuál se trata

El emblemático CineStar de la avenida Alfredo Benavides 4981, en Santiago de Surco, cerró definitivamente sus puertas tras décadas de funcionamiento. Actualmente, el local se encuentra vacío y en proceso de alquiler a través de la inmobiliaria Develop.

El cierre marca un cambio en la presencia de la cadena dentro de la capital, donde llegó a consolidarse como una alternativa económica frente a otras empresas del sector. Con esta salida, los asistentes pierden uno de los espacios más tradicionales de proyección cinematográfica.

Es importante mencionar que el Grupo Star, propietario de CineStar, fue pionero en introducir el modelo de multicines en el Perú, incluso antes de la llegada de grandes cadenas internacionales como Cineplanet y Cinemark.

Sin embargo, en los últimos años, la modernización de salas y las nuevas dinámicas de consumo de entretenimiento han afectado la permanencia de algunos de sus locales. Pese al cierre, la cadena mantiene operaciones en otros distritos y recientemente inauguró un nuevo complejo en Centro Comercial Arenales.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Portocarrero aquí: