Ciudadano argentino fue asesinado dentro de habitación que alquilaba en Magdalena

Lamentable. Un ciudadano argentino que alquilaba una habitación en un condominio en Magdalena del Mar fue asesinado la tarde del último lunes, pues según las informaciones, el sobrino del dueño del lugar sería el autor del crimen y por ello ahora se encuentra detenido en la comisaría del distrito.

El supuesto autor del crimen se ha identificado como Isaac Yllescas Arbañil y vivía en el tercer piso junto al dueño del inmueble (su tío), mientras que la víctima fue identificado como Gabriel Navarrete Nicolás que vivía en el cuarto piso del edificio.

Según vecinos, la víctima tenía entre 3 y 4 meses viviendo en el lugar, además, una pelea entre ambos personajes habría ocasionado el fatídico final. La policía encontró un cuchillo y un desarmador en el lugar de los hechos, por lo que no se descarta que el crimen haya sido a través de puñaladas.

El cuerpo del ciudadano argentino fue trasladado a la morgue de Lima en horas de la madrugada ya que se hicieron todas las pesquisas en el lugar durante toda la noche.

