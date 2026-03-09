Clases virtuales en colegios: ¿cuáles son las excepciones que estableció el Minedu?

El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) dispuso que las instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao brinden el servicio educativo en modalidad remota hasta el 14 de marzo de 2026. La medida responde a la emergencia declarada por el suministro de gas natural que afecta a la capital y busca garantizar la continuidad del servicio educativo sin poner en riesgo a estudiantes y docentes.

Según informó el sector, durante este periodo las clases deberán desarrollarse de forma virtual mediante las plataformas digitales y herramientas tecnológicas disponibles en cada institución educativa. La disposición alcanza a todos los niveles de la educación escolar, tanto en centros públicos como privados.

No obstante, la norma contempla excepciones. El Minedu señaló que las instituciones que no cuenten con plataformas digitales, conectividad a internet u otros medios tecnológicos adecuados podrán continuar brindando clases presenciales de manera excepcional.

De acuerdo con la resolución, esta medida busca evitar que los estudiantes queden sin acceso al servicio educativo debido a limitaciones tecnológicas. En ese sentido, la continuidad de las clases presenciales solo será posible cuando resulte indispensable para garantizar el proceso de aprendizaje.

MEDIDA TEMPORAL

Para aplicar esta excepción, los colegios deberán comunicar previamente la decisión a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente. Asimismo, las autoridades educativas deberán informar oportunamente a los padres de familia o apoderados sobre la modalidad en la que se desarrollarán las clases durante el periodo establecido.

El Ministerio de Educación precisó que esta disposición tiene carácter temporal y forma parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a la emergencia vinculada al suministro de gas natural. Durante estos días, el sector continuará evaluando la situación para determinar si se mantiene o modifica la modalidad educativa en los colegios de Lima y Callao.

Finalmente, las autoridades exhortaron a directores, docentes y familias a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de las instituciones educativas y de las UGEL, con el fin de asegurar que el proceso educativo continúe con normalidad mientras dure la medida extraordinaria.

