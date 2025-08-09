Cobrador del bus “El Tigrillo” muere a balazos tras defender a su tío conductor

En San Martin de Porres, unos sicarios asesinaron a Gilbert Moisés Cahuavilca Andrade, cobrador de la empresa de transporte público El Tigrillo, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho – Ventanilla.

El violento acontecimiento, dado en la noche del 7 de agosto, en la av. Zarumilla, cuando la bus se encontraba lleno de pasajeros. Según el conductor y tío de la víctima, el cobrador forcejeó con los atacantes para defenderlo.

“Esos disparos eran para mí, porque a él le dispararon dos, uno en el brazo, otro en el tórax, y la tercera me dispararon a mí”, relató. Testigos señalan que los sicarios abordaron el bus en el puente Control y, al solicitar bajar en Caquetá, ejecutaron el ataque.

Gravemente herido, el joven fue llevado al hospital Cayetano Heredia, donde perdió la vida. “Era un hijo bueno, sano, el mejor hijo del mundo. No creo que haya fallecido”, expresó su madre, completamente desencajada.

Por su parte, su padre denunció que, tras lo ocurrido, acudió a la empresa para pedir apoyo en el sepelio, pero —según dijo— no obtuvo respuesta. La escena del crimen mostró la ventana delantera destrozada y manchas de sangre.

La Policía investiga el caso bajo la hipótesis de que se trataría de un ataque ligado al cobro de cupos por parte de mafias que extorsionan a empresas de transporte.

