Comas: detonan explosivo en pollería cerca a tanqueta militar

Alrededor de las 9.30 p. m. de la noche del jueves 15 de enero, un sujeto detonó explosivo en la puerta de una pollería ubicada en el cruce de las avenidas Belaunde y Tupac Amaru, en el distrito de Comas durante el estado de emergencia. Según cuentan testigos de la zona, al frente de la escena se encontraban un grupo de militares con una tanqueta blindada asignada, quienes al escuchar el estallido actuaron rápidamente para asistir a los ciudadanos.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Santa Luzmila, como militares de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), se encuentran en la zona para investigar el hecho. No se registraron heridos.

Los dueños de la pollería, al escuchar el estruendo del explosivo, cerraron sus puertas y protegieron a sus comensales. Al revisar las cámaras, identificaron a un sujeto en bicicleta que habría dejado el explosivo en la acera frente a la entrada del restaurante.