Conductor pierde el control y estrella su camioneta en Surco | VIDEO

En Santiago de Surco, una camioneta azul quedó con la parte delantera completamente destruida tras impactar contra la berma central. El accidente ocurrió durante la madrugada y, según el propio conductor, se desplazaba a gran velocidad.

Afortunadamente, en el interior del vehículo solo se encontraba el chofer, quien resultó con heridas leves y fue trasladado de inmediato a la comisaría de la jurisdicción para las diligencias correspondientes.

Según el propio conductor, la lluvia habría sido un factor determinante en el accidente. El hombre aseguró que la pista mojada le impidió visualizar a tiempo las varillas de emergencia que se encontraban en la vía, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta.

El primer impacto lo desvió y, finalmente, terminó colisionando de frente contra la estructura central.

