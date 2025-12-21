Conoce cuáles son los medicamentos prohibidos por el Minsa

Cientos de medicamentos se han repartido en hospitales y farmacias sin conocer su verdadera calidad: al menos 277 ya han sido suspendidos debido a irregularidades en su fabricación.

Por Unidad de Investigación Latina Noticias.-

Durante los últimos días de noviembre, la Dirección General de Medicamentos del Minsa firmó casi 300 resoluciones suspendiendo el registro sanitario de 277 fármacos de mala calidad. A inicios de este mes, las autoridades sanitarias empezaron a retirarlos de hospitales y postas. ¿El problema? Que son medicamentos, entre comunes y especializados, que se han usado a nivel nacional durante años.

En este enlace podrás conocer el detalle de cada uno de los productos recientemente prohibidos por las autoridades sanitarias.

Un equipo de la Unidad de Investigación de Latina Noticias pudo corroborar que medicamentos prohibidos y especializados como la insulina Wosulin, del laboratorio indio Wockhardt Limited, se sigue vendiendo en los alrededores de los hospitales; y en el caso del hospital Sergio Bernales, administrado por el Minsa, este fármaco se encuentra en stock para la distribución entre pacientes diabéticos del tipo 1.

“Ellos lo que sacan son más lotes en menos tiempo, pero no usan todo el tiempo necesario para la fermentación, para la fabricación de la insulina, sacan una insulina que nadie debería usar. Es un riesgo mortal usar este tipo de insulina”, explica Víctor Dongo, representante del Colegio Médico Peruano.