Contraloría detectó ausencia de cardiólogos y traumatólogos en área de emergencias de hospitales de EsSalud

La Contraloría General de la República realizó un nuevo operativo en cinco hospitales de EsSalud ubicados en Lima Metropolitana y el Callao y volvió a constatar el desabastecimiento de medicamentos, la falta de equipos biomédicos y el excesivo tiempo de permanencia de pacientes en las Salas de Observación, hechos que podrían afectar la atención inmediata y el tratamiento oportuno que requieren los pacientes en estado crítico.

El operativo se realizó el pasado 21 de noviembre de 2025 y este 5 de febrero en los hospitales Edgardo Rebagliati Martins (Jesús María), Suárez Angamos (Miraflores), Carlos Alcántara Butterfield (La Molina), Alberto Sabogal Sologuren (Bellavista, Callao) y Luis Negreiros Vega (Callao). El resultado de la fiscalización es que las situaciones observadas en el primer operativo no se han corregido hasta la fecha.

Sin médicos especialistas en área de Emergencias

De acuerdo con el informe de control, los hospitales Suárez Angamos y Negreiros Vega no habían programado médicos traumatólogos en la totalidad de turnos de guardia nocturna ni cuenta con programación de retén de cardiólogo, situación que podría afectar la calidad y oportunidad de atención de los pacientes de Emergencia que requieren dichas especialidades.

Excesivo tiempo de espera en sala de observación

La Contraloría también detectó que en promedio, el 60 % de los pacientes que se encuentra en Sala de Observación de los hospitales permanece allí 12 horas o más, a pesar de que la Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia establece que desde que el paciente ingresa hasta que es atendido, no deberían transcurrir más de 20 minutos, de acuerdo con la gravedad del caso.

En los cinco hospitales supervisados se encontraron pacientes en Sala de Observación con más de 12 horas de permanencia: Rebabliati Martins (92 % de personas), Suárez Angamos (73 %), Negreiros Vega (57 %), Alcántara Butterfield (53 %) y Sabogal Sologuren (26 %). De acuerdo con el estándar de calidad, ningún paciente debería tener una estancia mayor a las 12 horas.

Sin equipos biomédicos

El operativo también evidenció que los establecimientos de salud visitados carecen de 54 equipos biomédicos requeridos por Norma Técnica de Salud en el Servicio de Emergencia, siendo este hecho más recurrente en el Sabogal (18), Rebagliati Martins (13) y Suárez Angamos (10).

Entre los equipos faltantes figuran el hemoglobinómetro (utilizada para la medición de hemoglobina en sangre), monitor de presión intracraneal (que sirve para la medición en tiempo real de la presión dentro del cráneo), bomba de infusión de jeringa (empleada para la administración de medicinas o nutrientes), entre otros.

Falta de medicamentos

Mientras que cuatro de los cinco establecimientos de salud supervisados presentan desabastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, observándose con mayor frecuencia este hecho en los hospitales Sabogal Sologuren (14) y Alcántara Butterfield (7).

De acuerdo con la normativa, los establecimientos de salud deben contar con stock de medicamentos disponible para cubrir una demanda mayor a los dos meses. En el Rebagliati Martins existen 217 productos farmacéuticos con stock menor a los dos meses (substock). Similar situación se observa, en menor medida, en el Alcántara Butterfield (48) y el Luis Negreiros Vega (10).

El 5 de enero, la Contraloría General comunicó al titular de Essalud las situaciones adversas identificadas en el operativo de control realizado a los servicios de emergencia de los hospitales de Lima Metropolitana y el Callao, a fin de que adopten las medidas preventivas y correctivas que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes críticos.

Al 5 de febrero, las situaciones adversas aún no son corregidas, a pesar de que la entidad ha informado al Órgano de Control Institucional algunas acciones a implementar, por lo cual se continuará realizando un seguimiento a la implementación de recomendaciones.

