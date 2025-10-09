Corazón Serrano lanza fuerte mensaje luego de ataque a balazos contra Agua Marina

La noche del miércoles 8 de octubre la delincuencia nuevamente apuntó contra los artistas peruanos. La agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un atentado con arma de largo alcance mientras daba un concierto en Chorrillos. A los pocos minutos, se dieron a conocer videos de lo ocurrido y el grupo Corazón Serrano se pronunció por lo ocurrido a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Corazón Serrano señaló: “¿Hasta cuándo, Perú? Duele ver cómo la delincuencia sigue ganando terreno. Nuestras oraciones y todo nuestro apoyo están con ustedes, Agua Marina”.

Los integrantes de la banda acompañaron la publicación con una imagen en donde se lee: “No más delincuencia. ¡Basta ya! ¡Esto tiene que parar! Estamos con ustedes, hermanos musicales de Agua Marina”. Hasta el momento, se sabe que el concierto de Agua Marina se venía desarrollando en el Círculo Militar de Chorrillos. De pronto, se escuchó una ráfaga de disparos que llevó a que los músicos y asistentes en general corrieran para ponerse a buen recaudo. Posteriormente, la Policía Nacional del Perú confirmó que cuatro personas resultaron heridas: dos hermanos Quiroga Querevalú, un sonidista y el baterista de la agrupación. De ellos, quien se encuentra grave es Lucho Quiroga, quien recibió un impacto de bala en el tórax.

VIDEO RECOMENDADO