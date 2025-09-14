“Corey, the Explorer”: peruana finalista en concurso de la NASA con diseño de su mascota lunar

Desde pequeña, Daniela Villanueva encontraba en los dibujos, las manualidades y los colores su propio universo creativo. Sin embargo, su mirada siempre estuvo dirigida hacia un horizonte más lejano: la Luna. Hoy, a sus 21 años y como estudiante de diseño gráfico, está más cerca que nunca de alcanzar ese sueño gracias a un concurso internacional organizado por la NASA.

Daniela ha sido seleccionada como la única peruana finalista del certamen “Moon Mascot: NASA Artemis II”, una competencia que busca definir el peluche oficial que acompañará a los astronautas en la próxima misión lunar Artemis II. De entre más de 2.600 propuestas presentadas por 50 países, la NASA eligió a solo 25 finalistas, y entre ellos destaca la joven peruana con su creación: Corey, the Explorer.

¿CÓMO NACIÓ COREY, THE EXPLORER?

La inspiración detrás de su propuesta nació de una idea poderosa: la unión de la humanidad con el universo. Daniela tomó como base el ADN, símbolo de la vida y conexión cósmica, para darle forma a un peluche amigable, adorable y cercano, que refleje la unión entre las personas y las estrellas. “Quería que sea un personaje apapachable, pero que también represente esa unión entre nosotros y el universo”, explica.

El camino no fue sencillo. Entre clases, trabajos y responsabilidades, Daniela encontró el tiempo para diseñar a Corey y enviar su propuesta. El día que recibió el correo con la noticia de que había sido seleccionada como finalista, la emoción invadió a toda su familia. “Estaba en la oficina cuando me llegó el mensaje que decía ‘felicitaciones’. No podía reaccionar ahí, pero en mi casa lo celebramos mucho”, recuerda.

SOBRE ARTEMIS II

Artemis II será la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde 1972, y por primera vez la NASA abrió la posibilidad de que el público participe en el diseño de la mascota que volará a bordo de la nave Orión. En esta histórica misión, los astronautas de la NASA y de la Agencia Espacial Canadiense darán un paso más hacia el objetivo de establecer una presencia sostenible en la Luna y preparar futuras misiones a Marte.

Para Daniela, Corey no solo representa un peluche también es el reflejo de cómo la creatividad puede trascender fronteras y llegar tan lejos como el espacio. “Lo más difícil siempre es confiar en lo que hago. A veces pienso que no es suficiente, pero aprendí a mostrar confianza y seguir adelante, porque nunca sabes qué idea puede ser la ganadora”, asegura.

El próximo paso será decisivo: los propios astronautas de la misión elegirán cuál de las mascotas finalistas viajará en la nave. Mientras tanto, para Daniela, Corey ya cumplió con su cometido: demostrar que un sueño nacido en Perú puede inspirar a muchos y alcanzar dimensiones universales.

“Muchas veces se trata de arriesgarse, de ir con miedo, pero con todo. Lo que puede parecer una idea pequeña para ti, para otros puede cambiarlo todo”, concluye.

