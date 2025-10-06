Corredor Azul modifica su ruta por el paro de transportistas: ¿por dónde irá?

Este lunes se viene desarrollando el paro de transportistas en todo Lima y Callao en donde decenas de buses de trasporte público no han salido a laborar debido a la ola de extorsiones y violencia que vienen atravesando en las calles.

Ante ello, varios manifestantes se desplazan por la capital con el objetivo de llegar al Congreso de la República y en el transcurso del día, se han bloqueado algunos puntos de tránsito. Por ello, el Corredor Azul ha modificado su ruta debido al cierre del túnel Santa Rosa.

#ATUInforma | Los buses del corredor Azul (303) realizan recorte de ruta, llegando solo hasta la avenida Prolongación Tacna con Samuel Alcázar, para luego retornar hacia Miraflores. El ingreso al túnel Santa Rosa continúa bloqueado por manifestantes. pic.twitter.com/4tbv6DsR0X — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 6, 2025

Exactamente es la línea 303 la que ha recortado su ruta, pues solo llegará hasta la la avenida Prolongación Tacna con Samuel Alcázar y luego retornará a Miraflores. Es decir, la línea 303 no ingresará al Rímac debido a la presencia de manifestantes.

Los diversos choferes, cobradores y más personas vienen apoyando el paro de transportistas debido a que cada día, los sicarios atacan a balazos a los buses de transporte público. El último fin de semana, un chofer murió debido a 5 balazos y otro, fue herido de bala en San Juan de Lurigancho.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7