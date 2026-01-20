Corredor Azul recorrerá la avenida Arequipa en solo 30 minutos: vía exclusiva iniciaría en marzo

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el proyecto para implementar una vía exclusiva del Corredor Azul en la avenida Arequipa comenzará entre los meses de marzo y abril. Esta medida busca priorizar el transporte público y reducir significativamente los tiempos de viaje, que pasarán de 75 a aproximadamente 30 minutos en horas de mayor congestión.

Actualmente, alrededor de 60 mil pasajeros utilizan diariamente el Corredor Azul. Sin embargo, durante las horas punta, recorrer toda la avenida Arequipa puede tomar más de una hora. Con la habilitación de un carril exclusivo, el desplazamiento a lo largo de este eje vial se agilizará notablemente, beneficiando a miles de usuarios.

Representantes de la ATU explicaron que esta intervención forma parte de un modelo de gestión del tránsito de bajo costo, aplicado con éxito en ciudades de países como Corea del Sur, España y Argentina. Las buenas prácticas recogidas en estos lugares servirán como referencia para su implementación en Lima Metropolitana.

ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN EN LA AV. AREQUIPA

La avenida Arequipa cuenta con 54 cuadras y una extensión superior a los 6 kilómetros, atravesando los distritos de Lima Cercado, Lince, San Isidro y Miraflores. Aunque la vía dispone de cuatro carriles —dos por sentido—, el corredor exclusivo se implementará únicamente en los carriles que van desde Miraflores hacia el centro de Lima.

PROYECTO SE EJECUTARÁ EN 3 ETAPAS

La ATU precisó que esta iniciativa no implica obras viales de gran magnitud, sino una reorganización del tránsito que aprovecha la infraestructura existente. El objetivo es mejorar la fluidez vehicular mediante acciones rápidas y de bajo impacto económico.

Las intervenciones contemplan mejoras en la señalización, adecuación de paraderos y ajustes en el sistema de semáforos. La ejecución de esta fase inicial está prevista entre marzo y abril, y se espera que esté completamente operativa entre mayo y junio.

La implementación se realizará de manera progresiva: la primera etapa abarcará hasta el distrito de Lince, la segunda se extenderá a San Isidro y la tercera y última alcanzará Miraflores.

REDUCCIÓN DE PARADEROS PARA MAYOR EFICIENCIA

Como parte del proyecto, se optimizará la cantidad de paraderos a lo largo del corredor. De los 45 puntos de parada actuales en ambos sentidos, se reducirá el número a 25, priorizando las zonas con mayor demanda de pasajeros. Esta medida permitirá un servicio más ordenado, con paradas mejor controladas y tiempos de viaje más eficientes.

PROYECTO ESTARÍA LISTO PARA AGOSTO

La ATU adelantó que la implementación total del corredor exclusivo en la avenida Arequipa estaría concluida al 100 % en el mes de agosto, consolidando una alternativa de transporte público más rápida y eficiente para la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO