Crimen del colchón: piden ayuda para repatriar restos de mujer ecuatoriana

Los familiares de la mujer hallada sin vida dentro de un colchón en San Martín de Porres pidieron ayuda a las autoridades peruanas y ecuatorianas para repatriar los restos de la madre de cuatro niños, quien habría sido víctima de mafias vinculadas a la trata de personas.

En comunicación exclusiva con Latina Noticias, el hermano de Jennifer Mendoza Segura señaló que sus parientes llegarán a Perú en las próximas horas para realizar los trámites, sin embargo, pidió a la embajada de Ecuador en Perú ayudarlos debido a que no cuentan con solvencia económica para trasladar los restos de la joven de 25 años hasta su país natal.

“Somos de bajos recursos. No tenemos plata y necesitamos que nos ayuden para traer el cuerpo de mi hermana lo más pronto posible porque ya son cuántos días, y en una sola noche no se va a poder velarla y darle cristiana sepultura”, señaló.

Al ser consultado sobre los detalles del trabajo que le ofrecieron a la joven, el hermano de Jennifer señaló que no sabían nada. “Ella dijo ‘yo voy a trabajar’, yo no sé si limpiando casas o trabajando en algo porque decían que en Perú hay buen dinero, ella no se fue con nadie más”, recalcó.

Jennifer Mendoza Segura salió de Ecuador el 11 de enero y después de tres días perdió el contacto con su familia. Su cuerpo fue abandonado dentro de un colchón por tres personas además de un mototaxista, quien permanece detenido y con orden de nueve meses de prisión preventiva.

