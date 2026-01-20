Temas
Lima

Crimen del colchón: piden ayuda para repatriar restos de mujer ecuatoriana

Lima
Crimen del colchón: piden ayuda para repatriar restos de mujer ecuatoriana
K. Ortega
K. Ortega
Los familiares de la mujer hallada sin vida dentro de un colchón en San Martín de Porres pidieron ayuda a las autoridades peruanas y ecuatorianas para repatriar los restos de la madre de cuatro niños, quien habría sido víctima de mafias vinculadas a la trata de personas.

En comunicación exclusiva con Latina Noticias, el hermano de Jennifer Mendoza Segura señaló que sus parientes llegarán a Perú en las próximas horas para realizar los trámites, sin embargo, pidió a la embajada de Ecuador en Perú ayudarlos debido a que no cuentan con solvencia económica para trasladar los restos de la joven de 25 años hasta su país natal.

“Somos de bajos recursos. No tenemos plata y necesitamos que nos ayuden para traer el cuerpo de mi hermana lo más pronto posible porque ya son cuántos días, y en una sola noche no se va a poder velarla y darle cristiana sepultura”, señaló.

Al ser consultado sobre los detalles del trabajo que le ofrecieron a la joven, el hermano de Jennifer señaló que no sabían nada. “Ella dijo ‘yo voy a trabajar’, yo no sé si limpiando casas o trabajando en algo porque decían que en Perú hay buen dinero, ella no se fue con nadie más”, recalcó.

Jennifer Mendoza Segura salió de Ecuador el 11 de enero y después de tres días perdió el contacto con su familia. Su cuerpo fue abandonado dentro de un colchón por tres personas además de un mototaxista, quien permanece detenido y con orden de nueve meses de prisión preventiva.

 

