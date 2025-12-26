Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

“Crimen no debe quedar impune”: ANP exige sanción ejemplar para asesinos de periodista Mitzar Castillejos

Lima
“Crimen no debe quedar impune”: ANP exige sanción ejemplar para asesinos de periodista Mitzar Castillejos
kortega@latina.pe
kortega@latina.pe
Compartir

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) lamentó la muerte del periodista Mitzar Castillejos y exigió una sanción ejemplar contra los autores del crimen. El conductor radial fue atacado a balazos en Aguaytía, en la región Ucayali, el pasado 12 de diciembre cuando se dirigía a su centro de labores.

A través de un comunicado, la ANP exigió a las autoridades investigar con celeridad para hallar a los autores del crimen y evitar que este caso quede impune.

Asimismo, recordó que el atentado contra el comunicador ocurrió luego que este realizara denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

Con la muerte de Mitzar Castillejos suman cuatro los periodistas  que han sido asesinados en nuestro país, situación que la ANP calificó como preocupante. “Ha sido un año nefasto para el ejercicio de la libertad de prensa en el Perú”, se lee en el comunicado.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo