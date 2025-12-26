“Crimen no debe quedar impune”: ANP exige sanción ejemplar para asesinos de periodista Mitzar Castillejos

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) lamentó la muerte del periodista Mitzar Castillejos y exigió una sanción ejemplar contra los autores del crimen. El conductor radial fue atacado a balazos en Aguaytía, en la región Ucayali, el pasado 12 de diciembre cuando se dirigía a su centro de labores.

A través de un comunicado, la ANP exigió a las autoridades investigar con celeridad para hallar a los autores del crimen y evitar que este caso quede impune.

Asimismo, recordó que el atentado contra el comunicador ocurrió luego que este realizara denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

Con la muerte de Mitzar Castillejos suman cuatro los periodistas que han sido asesinados en nuestro país, situación que la ANP calificó como preocupante. “Ha sido un año nefasto para el ejercicio de la libertad de prensa en el Perú”, se lee en el comunicado.

La @ANP_periodistas exige sanción ejemplar para responsables de asesinato de Mitzar Castillejos, fallecido este 26dic tras atentado que lo dejó herido en Aguaytía@FiscaliaPeru y @PoliciaPeru deben investigar con celeridad para que crimen no quede impunehttps://t.co/1d2noxhUXZ pic.twitter.com/MGGJUQd3FW — ANP Perú (@ANP_periodistas) December 26, 2025

