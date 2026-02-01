Crisis sanitaria en el hospital Sabogal: gastos administrativos bajo la lupa y pacientes sin medicinas

Ante las constantes denuncias de pacientes y familiares por el desabastecimiento de medicamentos para diabetes, cáncer y enfermedades raras, Punto Final llegó hasta el hospital Alberto Sabogal, una de las principales redes de EsSalud, y constató una realidad alarmante: conseguir atención se ha convertido en un acto de resignación.

El periodista Rodrigo Cruz comprobó en el área de atención que la insulina estaba agotada. Además, el tomógrafo permanece inoperativo desde hace meses. Personal médico también mostró salas de operaciones vacías, una situación crítica que golpea con mayor fuerza a los pacientes oncológicos.

MÁS DE 30 MEDICINAS AGOTADAS EN SABOGAL

Un médico del hospital, que pidió mantener su identidad en reserva, entregó al programa un listado interno que el personal recibe semanalmente. En él figuran más de 30 medicamentos esenciales sin stock.

Entre los fármacos ausentes se encuentran gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y labetalol, entre otros tratamientos básicos que hoy no están disponibles para los pacientes.

NIÑOS CON CÁNCER SIN TRATAMIENTO COMPLETO

La falta de medicinas impacta gravemente a los pacientes oncológicos pediátricos. Padres de familia denunciaron que tratamientos clave no están llegando.

“Hay un medicamento que se llama metotrexato, fundamental para nuestros niños con cáncer, y no está llegando. También falta filgrastim, que ayuda a recuperar sus defensas”, relató una madre.

A ello se suma que la sala de tomografía lleva siete meses inoperativa. El hospital recomienda realizar los exámenes en clínicas privadas, donde una tomografía puede costar entre 600 y 1,000 soles, un monto inaccesible para muchas familias.

Karina Pujay, del colectivo Cáncer Infantil, advirtió: “Tenemos órdenes de resonancias y tomografías pendientes desde hace un año. Los médicos están trabajando a ciegas porque no pueden evaluar si los tumores han avanzado o retrocedido”.

GASTOS CUESTIONADOS EN LA RED SABOGAL

Punto Final también pudo acceder a las órdenes de servicio de los últimos meses que revelan gastos administrativos elevados. Más de 150 mil soles se destinaron a remodelaciones en la fachada del hospital, incluyendo pintura y mantenimiento de barandas. A esto se suman:

S/ 42,716 en mantenimiento de 46 sillas de gerencia

S/ 42,128 en mantenimiento eléctrico de oficinas administrativas

S/ 41,200 en servicios higiénicos de la gerencia

Montos que contrastan con la falta de insumos básicos para la atención médica.

¿EMPRESAS FANTASMAS?

El equipo periodístico visitó las direcciones registradas de dos empresas que realizaron estos servicios. Una de ellas, Llerena y Prado S.A.C., tiene sede en Huancayo y, según Sunat, un vínculo en Lima. Sin embargo, en la dirección consignada nadie conocía a la empresa.

Situación similar ocurrió con Corporación Consultora Servicio, cuyo domicilio fiscal figura en un edificio de Jesús María donde tampoco supieron dar razón de su funcionamiento.

Mientras pacientes esperan medicinas que no llegan y diagnósticos que no pueden realizarse, las cifras revelan prioridades que hoy están bajo cuestionamiento. En el hospital Sabogal, la crisis no solo se mide en números, sino en tratamientos interrumpidos, enfermedades que avanzan en silencio y familias que siguen esperando una respuesta del sistema de salud.

