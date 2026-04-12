Cubana elegida miembro de mesa: “El poder votar por un presidente es una cosa increíble porque nosotros no podemos”

Luego de vivir 9 años en nuestro país, una ciudadana cubana nacionalizada peruana fue elegida como miembro de mesa en estas Elecciones Generales 2026. La joven se mostró emocionada de vivir esta experiencia ya que en su país natal no se contempla este tipo de jornada electoral.

“Es muy emocionante. Es la primera vez en mi vida que voy a votar directamente por un presidente, diputado. Vine a cumplir mi deber como miembro de mesa. Muy contenta porque voy a vivir la experiencia desde adentro y lo voy a poder comentar a la gente de mi país”, señaló la joven mientras hacía la cola para ingresar a su local de votación en San Isidro.

Además destacó la fiesta democrática que se puede celebrar en el Perú. “Estoy enterándome de muchas cosas, que a lo mejor los peruanos no lo valoran tanto, el poder votar y poder elegir directamente y marcar por un presidente es una cosa increíble porque nosotros no podemos”, resaltó.

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