Cajamarca: Julissa Huamán fue asaltada por falsos médicos del Minsa dentro de su botica

Julissa Huamán, dueña de una botica en el barrio de Mollepampa, en Cajamarca, fue víctima de un violento robo ejecutado por delincuentes que fingieron ser trabajadores del Ministerio de Salud.

Según las imágenes de seguridad y el testimonio de la empresaria, dos personas llegaron al establecimiento haciéndose pasar por médicos del Minsa con el pretexto de realizar una inspección sobre la vigencia de medicamentos y una supuesta encuesta sanitaria.

Tras ganarse la confianza de Julissa, ingresaron al local y, en cuestión de minutos, la redujeron. La maniataron con cinta de embalaje, la dejaron inmovilizada detrás del mostrador y escaparon con celulares, una laptop, dinero en efectivo y otros objetos de valor. El monto total de lo robado superaría los 10 mil soles. Desesperada, Julissa logró liberarse parcialmente y salió a pedir ayuda a gritos. Fueron los vecinos quienes acudieron en su auxilio.

Las rondas campesinas de Cajamarca lograron ubicar y capturar a una de las presuntas implicadas. Durante la intervención, los ronderos obtuvieron información sobre un supuesto cómplice y reunieron evidencias que apuntarían a la planificación del robo, incluyendo la compra del mandil utilizado para fingir ser trabajadora del Minsa.

La indignación creció cuando los sospechosos habrían sido liberados inicialmente, lo que provocó enfrentamientos entre ronderos y la Policía. Horas después, la Fiscalía ordenó detención preliminar. Mientras tanto, Julissa Huamán exige justicia y teme que otros emprendedores puedan convertirse en nuevas víctimas.

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