Daniel Urresti sale de prisión tras casi tres años por orden del Tribunal Constitucional

Casi tres años después de ser sentenciado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, Daniel Urresti abandonó el penal Castro Castro este martes 3 de marzo por orden del Tribunal Constitucional. Se conoció que el exministro del Interior brindará una conferencia de prensa en los próximos minutos.

El excandidato a la alcaldía de Lima fue recibido por su esposa Juanita Talledo, su hijo, y por el congresista José Luna del partido Podemos Perú en las afueras del centro penitenciario ubicado en el distrito de Chorrillos.

El pasado 20 de febrero, el Tribunal Constitucional anuló la condena de 12 años de prisión en su contra al considerar que se vulneró el principio de legalidad penal al calificarse los hechos como delitos de lesa humanidad, pese a que estos ocurrieron en 1988, antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú.

El máximo ente de justicia argumentó que el Estatuto de Roma entró en vigencia el 1 de julio de 2002, por lo que no pude aplicarse en este caso.

