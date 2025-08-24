Delincuentes balean local de eventos en Comas: cámara de seguridad captó el ataque

En Comas, en un nuevo ataque de extorsión, delincuentes dispararon contra el local Golden Eventos. Según las investigaciones, los hampones exigían una fuerte suma de dinero a los dueños para dejarlos trabajar sin amenazas.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos llegaron a bordo de motos lineales. Uno de ellos descendió del vehículo, sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del establecimiento.

En total, ocho balazos impactaron en el local, destrozando la puerta de vidrio que terminó en trizas. Tras el ataque, los criminales huyeron rápidamente por la avenida Túpac Amaru, sin que hasta el momento se confirme su identidad o paradero.

Vecinos de la zona denunciaron que la presencia de serenos y policías es mínima, a pesar de que se trata de un sector con alto movimiento comercial. Asimismo, expresaron su temor de que este tipo de atentados se repita contra otros negocios que se niegan a pagar extorsiones.

