Desabastecimiento de insulina: Cenares prioriza compra de 75 mil unidades para tratamiento de pacientes

Ante el desabastecimiento de insulina en Perú, la cual perjudica a 20 mil pacientes con diabetes tipo 1 —en su mayoría niños y adolescentes— que requiere con urgencia este medicamento, el Gobierno garantiza que los pacientes con diabetes continuarán recibiendo su tratamiento sin interrupciones.

Frente a ello, el Ministerio de Salud dispuso que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) activara la compra priorizada de 75 mil unidades de insulina NPH, asegurando el abastecimiento y la continuidad de la atención.

En tanto, Digemid viene analizando a laboratorios para autorizarlos y que a más tardar la próxima semana lleguen los medicamentos requeridos para su difusión pública y privada. Además, se viene impulsando la compra programada para el año 2026, que incluye insulinas humanas NPH e insulinas análogas.

GESTIONAN COMPRA PARA EL 2027

En tanto, se viene gestionando la compra corporativa para el abastecimiento del año 2027, con el fin de fortalecer la disponibilidad de diferentes tipos de insulina en el sistema público de salud.

Por primera vez y con el objetivo de reforzar la atención a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, Cenares iniciará una compra de insulinas análogas, basada en información real de pacientes registrados en el Seguro Integral de Salud (SIS) durante el 2025. Esta adquisición considera un total de 123 400 unidades distribuidas en cuatro tipos de insulina.

