Desmienten al Minsa y denuncian que insulina NPH que comprará el Gobierno pone en riesgo a pacientes

Mónica Portal, mamá de un paciente diabético y presidenta del colectivo ‘Lucas, una misión de vida’, desmintió al Ministerio de Salud luego que señalaran que “no hubo desabastecimiento de insulina, sino mala redistribución”.

En diálogo con Latina Noticias, contó que el pasado 6 de marzo sostuvieron una reunión con representantes del sector salud y les confirmaron la falta de este medicamento esencial para pacientes con diabetes tipo 1. Asimismo, les habrían indicado que el día anterior acababan de enviar personal a la India para volver verificar las buenas prácticas de manufactura del laboratorio encargado del suministro de insulina en el Perú por ser el único proveedor del Estado.

En esa línea, Portal reiteró que al menos 20 mil personas con diabetes tipo 1 llevan meses esperando este medicamento y que cada uno puede llegar a gastar hasta 1200 soles mensuales para continuar con su tratamiento.

Además, denunció que la insulina NPH que intenta comprar el Gobierno no es apta para todos los pacientes y que son los niños quienes corren más riesgo de sufrir hipoglucemia, coma diabético, entre otros. En ese sentido, pidió al nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, los reciba en su despacho para la búsqueda de una solución al desabastecimiento.

