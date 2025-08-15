Peruano detenido en Washington DC: su madre pide apoyo para ubicarlo y apoyarlo

Un peruano fue detenido el último miércoles en Washington DC, Estados Unidos, en medio de los operativos migratorios organizados por el Servicio de Control de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). Se trata de Jimmy Anderson Ayala Mayuri, de 38 años de edad, quien viajó en 2022 en busca de mejores oportunidades y para ayudar económicamente a sus padres desde la venta de comida en un food truck.

Ayala permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Según su familia, no tiene antecedentes penales y su único objetivo era trabajar para enviar dinero a Perú.

En el momento de la intervención, se especula que pudo haber intentado defenderse con un cuchillo de cocina —herramienta de su trabajo—, aunque su familia asegura que en realidad intentó atentar contra su vida.

LA VOZ DE LA MADRE

Susana Mayuri, madre del detenido, relató entre lágrimas la difícil situación de su familia: “Mi hijo cruzó ilegalmente, arriesgando su vida por algo mejor. Trabajaba para ayudarnos porque su papá tiene cáncer y yo también estoy enferma del corazón. Con lo poco que ganaba nos apoyaba”.

La madre denunció que su hijo no ha podido comunicarse desde la detención y criticó que se persiga a quienes trabajan honestamente: “Él no roba, no hace daño. Solo trabaja. Pido a las autoridades que sean justas. Que deporten a los delincuentes, no a quienes buscan sustento para su familia”.

La pareja de Ayala, también en situación irregular, teme ser deportada. Ha solicitado apoyo al Consulado peruano en Estados Unidos para obtener información sobre su paradero.

La madre reiteró su pedido a las autoridades para que se priorice a las familias trabajadoras y no se criminalice a quienes buscan mejores condiciones de vida.

