Día del Padre: decenas de familias participaron en talleres gratuitos de jabones artesanales, robótica y preparación de pisco

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, decenas de familias participaron en las actividades organizadas por la Municipalidad de San Isidro, donde aprendieron a elaborar jabones artesanales, exploraron el mundo de la robótica y conocieron técnicas para la preparación de cócteles a base de pisco. La iniciativa promovió espacios de aprendizaje, integración y recreación para vecinos de todas las edades.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó la importancia de generar espacios que promuevan la unión familiar y el desarrollo de actividades educativas y sostenibles. “Buscamos que las familias compartan experiencias significativas y encuentren en estos espacios una oportunidad para aprender, divertirse y crear recuerdos especiales”, señaló.

La jornada se inició en el Parque Manuel Villarán con el taller ambiental “Elabora jabones artesanales para papá”, que congregó a 43 participantes. Durante la actividad, los asistentes aprendieron a elaborar productos utilizando ingredientes naturales, fomentando prácticas responsables con el medio ambiente y promoviendo alternativas sostenibles para el cuidado personal.

Posteriormente, la Biblioteca Infantil fue escenario del taller “Robótica Creativa: Inventores con Papá”, donde 22 participantes entre padres e hijos desarrollaron habilidades relacionadas con la tecnología, la creatividad y la resolución de problemas mediante dinámicas de construcción y experimentación.

Las celebraciones culminaron en el Centro Cultural El Olivar con la masterclass “Pisco: Celebrando a Papá”, que reunió a 130 participantes. Durante la sesión, los asistentes conocieron más sobre la historia y características de la bebida bandera del Perú, así como técnicas básicas para la elaboración de diversos cócteles.

A través de estas iniciativas, la comuna reafirma su compromiso con el desarrollo de actividades que fomenten la integración de las familias, la creatividad, el aprendizaje y el cuidado del medio ambiente, contribuyendo al bienestar de la comunidad sanisidrina.