Dictan 9 meses de prisión preventiva a conductor de mototaxi por transportar cadáver oculto en colchón

Fiscalía de Lima Norte consiguió nueve meses de prisión preventiva contra el conductor del vehículo, detenido en flagrancia tras ser identificado por cámaras de seguridad.

La Fiscalía de Lima Norte logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Darwin Cruz (43), mototaxista investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de una mujer cuyo cuerpo fue hallado dentro de un colchón en el distrito de San Martín de Porres.

Según lo expuesto por el Ministerio Público en audiencia, el investigado y otros sujetos, todavía en proceso de identificación, trasladaron un colchón a bordo de un mototaxi, el cual fue abandonado cerca de la calle C y la avenida Pacasmayo, para luego darse a la fuga.

El cuerpo fue hallado dentro del colchón

Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades tras notar el objeto abandonado. Al revisarlo, se confirmó que en su interior se encontraba el cadáver de una mujer, por lo que personal fiscal y agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Durante las diligencias preliminares, se logró identificar y ubicar el vehículo utilizado, lo que permitió la detención en flagrancia de Darwin Cruz. Entre los principales elementos de convicción presentados por la Fiscalía figuran el acta de intervención policial, las declaraciones de los efectivos intervinientes, el análisis de cámaras de seguridad y las pericias forenses químico-biológicas.

Con esta medida, Cruz será recluido en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad penal de los implicados, en un caso que sigue siendo materia de indagación por homicidio calificado.

