Fiscalía logra nueve meses de prisión preventiva contra chofer tras accidente en Vía Evitamiento

La Fiscalía de Santa Anita logró nueve meses de prisión preventiva contra Martín Effio, conductor de un bus de la empresa Real Star, investigado por el delito de homicidio culposo tras causar un accidente en la que fallecieron dos personas y otras nueve resultaron heridas en la Vía Evitamiento.

El hecho ocurrió en Ate, cuando la unidad que manejaba Effio chocó contra una baranda metálica, provocando el trágico accidente. El fiscal provincial Carlos Chura precisó que también se ha solicitado la incautación del vehículo involucrado.

Estas accidente responde al propósito de garantizar el pago de una eventual reparación civil a favor de las víctimas y sus familiares. De esta manera, la medida busca asegurar la presencia del imputado durante el proceso penal.

Además, esta acción involucra la consideración de la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. De confirmarse las responsabilidades, el conductor del transporte público podría enfrentar una condena por los delitos que se le imputan.

