Dictan prisión preventiva contra policía acusado de asesinar a su pareja

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Felipe Gutiérrez Arzapalo, suboficial investigado por presuntamente haber asesinado a su pareja, también policía, al interior de la vivienda donde convivían ubicada en el distrito de Santa Anita.

La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) solicitó la medida preventiva por el delito de feminicidio en agravio de Lisandra González García (20), natural de Amazonas.

De acuerdo a los informes policiales, Gutiérrez Arzapalo le disparó a la víctima en la cabeza luego de sostener un fuerte altercado en circunstancias que aún son materia de investigación. Tras ello, llamó a la comisaría de Villahermosa para confesar el crimen.

Se conoció que ambos policías mantenían una relación sentimental desde hace seis meses. Sus vecinos aseguraron que no era la primera vez que protagonizaban hechos violentos.

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