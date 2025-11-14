Duquesa de Edimburgo inicia agenda en el Perú y se reúne con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno

La duquesa de Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jones, inició su primera visita oficial al Perú con una reunión protocolar en Palacio de Gobierno junto al presidente José Jerí.

El encuentro, realizado en la Sala de Embajadores, reafirmó el interés del Reino Unido y el Perú por fortalecer sus relaciones diplomáticas en el marco de los 202 años de cooperación bilateral. A la reunión también asistieron el canciller Hugo de Zela y el embajador británico en Lima, Gavin Cook.

La duquesa llegó al país con una agenda centrada en la promoción de causas sociales y ambientales, líneas de trabajo que impulsa desde sus roles filantrópicos en la monarquía británica.

En la víspera, visitó Loreto, donde se reunió con mujeres indígenas dedicadas a la protección de la Amazonía, conoció sus historias de vida y destacó su labor frente al cambio climático y la defensa del patrimonio cultural. La presencia de Sophie de Edimburgo marca un nuevo impulso para la cooperación entre Perú y Reino Unido en temas de sostenibilidad, igualdad y desarrollo comunitario.